Глава ДУМ Гайнутдин призвал пересмотреть экономические отношения России с исламским миром

Руководитель Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин выступил на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» и призвал федеральные власти ускорить внедрение исламских инструментов ведения бизнеса.



«Мы видим, как вчерашние критики ислама в массовом порядке именно сегодня выехали в мусульманские страны, обзаводятся там жильем и бизнес-проектами», — заметил он, добавив, что до этого не все российские чиновники и общественники осознавали значимость стран исламского мира для нашей страны. По его словам, бегство связано с тем, что мусульманский мир оказался единственным, кто не отвернулся от России.

В условиях изменившейся политической ситуации он призвал интенсифицировать работу с исламским миром. «Это касается халяль-индустрии создания условий для исламского банкинга и стимулирования экономического сотрудничества России с исламским миром», — перечислил Гайнутдин, считая, что мусульманский мир становится «основным внешним рынком для России на многие годы вперед».

Для этого он считает необходимым «создание при правительстве России межведомственных структур, нацеленных на достижение конкретных задач». «Мы готовы предоставить экспертов для создания при правительстве России межведомственного центра по цифровой валюте на принципах исламского банкинга».

Вчера в Казани открылся XIII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Ключевая тема — экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль. Подробности — в материале «Реального времени».

Луиза Игнатьева