В Казанском ТЮЗе поставили спектакль по произведениям Василия Аксенова

Фото: пресс-служба Казанского ТЮЗа

В Казанском ТЮЗе 26 и 27 мая представят премьеру спектакля «Приключения Гены Стратофонтова». В основу постановки легли сразу две повести Василия Аксенова — «Мой дедушка — памятник» и «Сундучок, в котором что-то стучит».

За постановку взялся приглашенный молодой режиссер Тимур Галеев. Как он рассказал на пресс-конференции, посвященной премьере, материал, предложенный ему главным режиссером театра Радионом Букаевым, он прочел в ковидном госпитале:

— Это очень способствовало игре фантазии. Собственно, и вся постановка — несколько фантазийная. Она основана на рассказах крымского мальчика Гены писателю. Понятно, что все это подросток выдавал за быль, однако можно и усомниться — не выдумка ли это?

Жанр постановки авторы определили как «советский комикс». Оно и понятно: Гена Стратофонтов — пионер, а рассказывает он о выдуманной стране, которую нужно освободить от захватчиков. Кроме того, Тимур Галеев отметил, что сам он тяготеет к визуальному театру. «Зрелищность в сочетании с психологической историей», — так кратко охарактеризовал свою работой Тимур Галеев.

В спектакле, поставленном в рамках федерального проекта «Культура малой Родины», очень много персонажей, однако актеров Казанского театра юного зрителя занято значительно меньше — каждый их них взял на себя, помимо основной, сразу несколько ролей. На сегодняшний день, по данным администрации ТЮЗа, на премьеру продано уже 70 процентов билетов — шанс увидеть первыми «Приключения Гены Стратофонтова» еще есть.

Анна Тарлецкая