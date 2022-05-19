В российских школах в 2023 году появятся советники директоров по воспитательной работе

В 2023 году в школах всех российских регионов появятся советники директоров по воспитательной работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента страны Сергея Кириенко.

По его словам, глава государства Владимир Путин на наблюдательном совете «Россия — страна возможностей» заявил, что к 1 сентября этого года еще в 35 регионах страны должны появиться советники по воспитанию, в следующем году — уже во всех. Кириенко считает, что «это очень здорово».

Путин напомнил, что в некоторых российских регионах советники уже работают в экспериментальном порядке. Инициатива по созданию института советников директоров по воспитательной работе появилась в январе 2021 года. Предполагалось, что воспитатели должны будут говорить со школьниками на их языке, в том числе о политике и митингах.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Оно будет состоять из региональных отделений по всей России, местных отделений в муниципальных образованиях, а также первичных отделений в школах, средних профессиональных образовательных организациях и отделениях дополнительного образования.

Дарья Акимова