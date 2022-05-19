На стенах Казанского кремля показывают световое шоу

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Сейчас на стенах Казанского кремля, от Тайницкой до Спасской башни со стороны площади Тысячелетия, показывают световое шоу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Посмотреть его могут все желающие, кто в настоящее время находится поблизости. Жители и гости столицы также смогут увидеть его еще 20 и 21 мая с 20:00 до 01:00 ночи.

Шоу проходит в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. В основе шоу — символы и основные принципы традиционного ислама, присущего татарскому народу. В контенте шоу отражены исторические зарисовки Ибн-Фадлана, традиционные татарские шамаили, полумесяц и отсылки к священной книге, источнику света и знаний.

Представление также можно будет увидеть в Болгаре 20 и 21 мая. Оно пройдет на стенах Белой мечети с 20.00 и до 1.00 ночи.

Вечером 17 мая на стенах Казанского кремля включилась необычная подсветка — это была репетиция светового шоу. Прохожие наблюдали, как стены украсились разноцветными квадратами с цифрами внутри них.

В феврале в Татарстане утвердили план основных мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. В документе описывались 79 различных мероприятий — от конференций до конкурсов и фестивалей.

Дарья Акимова