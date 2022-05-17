На стенах Казанского кремля зажглась подсветка в виде цифр

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Сегодня вечером на стенах Казанского кремля включилась необычная подсветка. Об этом сообщается в telegram-канале «Кара».

Жители и гости столицы Татарстана могут наблюдать, как стены украсились разноцветными квадратами с цифрами внутри них.

20 и 21 мая на стенах Казанского кремля и Белой мечети в Великом Болгаре можно будет наблюдать световое шоу в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Гости и жители этих городов смогут увидеть исторические зарисовки Ахмеда Ибн Фадлана, традиционные татарские шамаили и всевозможные отсылки к Корану.



26 марта в Казани прошла международная экологическая акция «Час Земли». Вечером, на час отключили архитектурно-художественную подсветку ратуши, здания исполкома, районных администраций, Центра семьи «Казан» и музея-заповедника «Казанский Кремль».

Дарья Акимова