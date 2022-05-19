СК «Татфлот» оштрафовали на 500 тыс. рублей за самовольную реконструкцию здания билетных касс

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня Арбитражный суд Поволжского округа оставил без удовлетворения жалобу АО «СК «Татфлот», пытавшегося оспорить предписание Инспекции Госстройнадзора РТ. Как стало известно «Реальному времени», речь идет о постановлении ИГСН, датированном 25 февраля прошлого года.

У надзорного органа претензии к судоходной компании возникли после проверки 22 января прошлого года. А именно: ей вменили в вину эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию. В материале дела говорится о том, что проверяющим о нарушении сигнализировали из городских управлений градостроительных разрешений и административно-технической инспекции, к которым присоединилась также и Татарская транспортная прокуратура. Предметом их внимания стало здание на улице Портовой. СК «Татфлот» продает в нем билеты на пригородные речные пассажирские перевозки. Это двухэтажное строение, но таковым, как выяснилось, оно было не всегда. Второй этаж к билетным кассам пристроили в 2008—2009 годах.

В Инспекции Госстройнадзора утверждают, что ни СК «Татфлот», ни кто-либо еще не запрашивал у них разрешения на реконструкцию, равно как и на ввод обновленного здания в эксплуатацию. Предназначение первого этажа после преображения объекта не изменилось — там по-прежнему находятся кассы речного вокзала СК «Татфлот», а на втором этаже, по данным проверяющих, расположились офисы администрации. В ИГСН констатируют, что никакие меры к узакониванию «самоволки» не приняты до сих пор.

Фото: скриншот публичной кадастровой карты

Это обстоятельство стало причиной возбуждения в отношении «Татфлота» административного дела. За нарушение статьи 55 Градостроительного кодекса РФ (эксплуатация объекта капстроительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию) предусмотрена административная ответственность по части 5 статьи 9.5 КоАП РФ с наложением штрафа в 500 тыс. рублей.

Судоходная компания пыталась добиться отмены санкций, уверяя, что второй этаж надстроила не она, а собственник здания: компания с таким же названием и формой собственности, но без приставки СК. Однако, как пояснила в суде представитель инспекции Ирина Шикалева, закон в подобных случаях допускает привлекать к ответственности эксплуатирующую организацию. С ней согласились как Арбитражный суд РТ, так и 11 Арбитражный апелляционный суд.

По словам Шикалевой, «Татфлот» оштрафовали еще по минимуму. Санкции статьи предполагают штраф до 1 млн рублей. Необходимость наказания представитель ИГСН объяснила заботой о безопасности пассажиров, приобретающих в кассах билеты.

Любовь Шебалова