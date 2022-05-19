СК «Татфлот» оштрафовали на 500 тыс. рублей за самовольную реконструкцию здания билетных касс
Сегодня Арбитражный суд Поволжского округа оставил без удовлетворения жалобу АО «СК «Татфлот», пытавшегося оспорить предписание Инспекции Госстройнадзора РТ. Как стало известно «Реальному времени», речь идет о постановлении ИГСН, датированном 25 февраля прошлого года.
У надзорного органа претензии к судоходной компании возникли после проверки 22 января прошлого года. А именно: ей вменили в вину эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию. В материале дела говорится о том, что проверяющим о нарушении сигнализировали из городских управлений градостроительных разрешений и административно-технической инспекции, к которым присоединилась также и Татарская транспортная прокуратура. Предметом их внимания стало здание на улице Портовой. СК «Татфлот» продает в нем билеты на пригородные речные пассажирские перевозки. Это двухэтажное строение, но таковым, как выяснилось, оно было не всегда. Второй этаж к билетным кассам пристроили в 2008—2009 годах.
В Инспекции Госстройнадзора утверждают, что ни СК «Татфлот», ни кто-либо еще не запрашивал у них разрешения на реконструкцию, равно как и на ввод обновленного здания в эксплуатацию. Предназначение первого этажа после преображения объекта не изменилось — там по-прежнему находятся кассы речного вокзала СК «Татфлот», а на втором этаже, по данным проверяющих, расположились офисы администрации. В ИГСН констатируют, что никакие меры к узакониванию «самоволки» не приняты до сих пор.
Это обстоятельство стало причиной возбуждения в отношении «Татфлота» административного дела. За нарушение статьи 55 Градостроительного кодекса РФ (эксплуатация объекта капстроительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию) предусмотрена административная ответственность по части 5 статьи 9.5 КоАП РФ с наложением штрафа в 500 тыс. рублей.
Судоходная компания пыталась добиться отмены санкций, уверяя, что второй этаж надстроила не она, а собственник здания: компания с таким же названием и формой собственности, но без приставки СК. Однако, как пояснила в суде представитель инспекции Ирина Шикалева, закон в подобных случаях допускает привлекать к ответственности эксплуатирующую организацию. С ней согласились как Арбитражный суд РТ, так и 11 Арбитражный апелляционный суд.
По словам Шикалевой, «Татфлот» оштрафовали еще по минимуму. Санкции статьи предполагают штраф до 1 млн рублей. Необходимость наказания представитель ИГСН объяснила заботой о безопасности пассажиров, приобретающих в кассах билеты.
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РУКИ УБРАЛИ!