В России за сутки зарегистрировали 4 927 заражений коронаврусом

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в России зарегистрировали 4 927 случаев заражений COVID-19. Об этом говорят данные оперштаба по борьбе с коронавирусом. Общее число заболеваний в стране составляет 18 278 617 случаев.

По данным на 19 мая, в России госпитализировали 2 117 человек, а общее число выздоровлений составило 5 952. Всего вылечились от коронавируса 17 670 628 человек.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались 97 человек, а общая смертность составила 378 072 случаев.

Фото: realnoevremya.ru

По данным на 18 мая, в России выявили 4 732 случая заражения COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, стране и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».



Артем Гафаров