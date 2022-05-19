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В России за сутки зарегистрировали 4 927 заражений коронаврусом

11:27, 19.05.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 4 927 заражений коронаврусом
Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в России зарегистрировали 4 927 случаев заражений COVID-19. Об этом говорят данные оперштаба по борьбе с коронавирусом. Общее число заболеваний в стране составляет 18 278 617 случаев.

По данным на 19 мая, в России госпитализировали 2 117 человек, а общее число выздоровлений составило 5 952. Всего вылечились от коронавируса 17 670 628 человек.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались 97 человек, а общая смертность составила 378 072 случаев.

Фото: realnoevremya.ru

По данным на 18 мая, в России выявили 4 732 случая заражения COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, стране и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».

Артем Гафаров
ОбществоМедицина

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