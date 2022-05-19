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В Казани назначили общественные обсуждения по строительству жилого дома на улице Карла Маркса

13:01, 19.05.2022
В Казани назначили общественные обсуждения по строительству жилого дома на улице Карла Маркса
Фото: realnoevremya.ru

Власти Казани назначили общественные обсуждения по предоставлению разрешения на использование земельного участка по улице Карла Маркса для индивидуального жилищного строительства. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Речь идет об участке площадью 2 607 «квадратов». Согласно данным публичной кадастровой карты, недалеко от него находятся гостевой дом «Татнефти» и Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.

Фото: скриншот

Общественные обсуждения стартуют сегодня, продолжатся они до 16 июня. Предложения и замечания принимаются в электронной форме в ИС «Общественные обсуждения» или в письменном виде в Управление архитектуры и градостроительства исполкома города.

Также сегодня в столице Татарстана назначили общественные обсуждения по проекту межевания территории по улице Гвардейской. Предполагается, что земельный участок будет использован под размещение складских и торговых зданий.

Диана Жиленкова
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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