В Казани назначили общественные обсуждения по строительству жилого дома на улице Карла Маркса

Власти Казани назначили общественные обсуждения по предоставлению разрешения на использование земельного участка по улице Карла Маркса для индивидуального жилищного строительства. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Речь идет об участке площадью 2 607 «квадратов». Согласно данным публичной кадастровой карты, недалеко от него находятся гостевой дом «Татнефти» и Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.

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Общественные обсуждения стартуют сегодня, продолжатся они до 16 июня. Предложения и замечания принимаются в электронной форме в ИС «Общественные обсуждения» или в письменном виде в Управление архитектуры и градостроительства исполкома города.

Также сегодня в столице Татарстана назначили общественные обсуждения по проекту межевания территории по улице Гвардейской. Предполагается, что земельный участок будет использован под размещение складских и торговых зданий.

Диана Жиленкова