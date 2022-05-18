В Татарстане за последние сутки выявили 180 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 180 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 18 мая в республике зарегистрировано 148 129 случаев COVID-19. Выздоровело с начала пандемии 143 326 человек, в том числе 226 за минувшие сутки.

Умерли с начала пандемии в Татарстане 1 992 заболевших. За минувшие сутки в республике зарегистрировали только один случай смерти от коронавируса. О предыдущем умершем от COVID-19 сообщалось на прошлой неделе, 15 мая.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

17 мая сообщалось, что в Татарстане зарегистрировали 183 новых случая заражения COVID-19. Актуальные новости о пандемии в республике, России и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова