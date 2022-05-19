Курс евро упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года

Фото: Анна Сейтумерова

Курс евро на Московской бирже упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года, согласно данным торгов.

В начале торгов курс доллара в четверг вырос на 16 копеек — до 63,61 рубля. Евро снизился на 20 копеек — до 66,5 рубля, сообщает «РИА Новости».

12 мая курс евро на Московской бирже опустился до 69 рублей впервые с февраля 2020 года. В целом в ходе торгов он потерял 5,16% по отношению к предыдущему дню. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».

Маргарита Головатенко