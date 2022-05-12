Курс евро на Мосбирже опустился до 69 рублей впервые с февраля 2020 года

Фото: Анна Сейтумерова

Курс евро на Московской бирже опустился до 69 рублей впервые с февраля 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

На 10:52 мск, он снизился на 1,35% и составлял 69,19 рубля. Доллар опустился до 66,48 рубля.

Фото: moex.com

Курс доллара по данным на 10.04 мск снизился на 0,89%, до 66,6 рубля. Курс евро упал тогда до 69,79 рубля (-1,01%). В начале основной сессии в четверг российский рынок акций демонстрировал падение индекса Мосбиржи и рост индекса РТС. Индекс Мосбиржи по данным на 10.05 снизился на 0,25% — до 2 380,63 пункта. Индекс РТС вырос до 1 124,9 пункта (+0,08%).



Дарья Акимова