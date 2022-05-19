Парк в казанском «Салават купере» станет вторым в России, где появится игровая площадка для собак

Благоустраиваемый парк в казанском ЖК «Салават купере» станет вторым общественным пространством в России, где появится площадка со специальным игровым оборудованием для собак. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

На 700 квадратных метрах ее территории предусмотрены навесы, лавочки и специальное оборудование для занятий с домашними животными. Здесь хозяева смогут спокойно выгуливать собак без поводка. Особенностью пространства будет то, что оно предназначено не для классической дрессировки, а для игр и совместного времяпровождения хозяев и питомцев.

Первым таким местом в стране стал парк Прибрежный в Набережных Челнах. Уже этим летом там начнется работа по созданию полноценного кинологического центра.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне стало известно, что в казанском парке «Черное озеро» появились пять дог-боксов. Они требуются для поддержания чистоты в общественном пространстве. До этого подобные урны находились в Горкинско-Ометьевском лесу, на бульваре по улице Фучика и в парке «Комсомолец».





Дарья Акимова