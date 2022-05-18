Источник: КХЛ в следующем сезоне поменяет формат и поделится на высший и низший дивизионы

Фото: КХЛ

Континентальная хоккейная лига в следующем сезоне может изменить формат проведения чемпионата. Об этом сообщает хоккейный инсайдер и автор «Спорт-Экспресс» Артур Хайруллин.

По данным источника, реформа подразумевает разделение лиги на два дивизиона. Но теперь КХЛ должна поделиться не на Западную и Восточную конференции. Предлагается разделить клубы по спортивно-финансовому принципу. Наиболее успешные и богатые клубы должны будут составить Дивизион А, а команды без больших арен и бюджетов будут выявлять сильнейшего в Дивизионе Б.



В первом дивизионе будет 12 топ-команд. Во втором дивизионе будет 16 команд. При этом недостающие команды готовы пригласить из Высшей хоккейной лиги. К 10 клубам КХЛ могут добавить еще шесть.

Как сообщает издание, инициатива исходит от топ-клубов КХЛ. Решение по этому вопросу пока не принято.

Эрик Добролюбов