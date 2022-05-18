Еврокомиссар Джентилони: шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза заблокировали. Об этом сообщает ТАСС.



По его словам, первые пять пакетов санкций оказались приняты очень быстро и единодушно, однако шестой пакет пока стоит. При этом Джентилони выразил надежду, что прогресс по достижению соглашения будет достигнут.

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8 мая сообщалось, что постоянные представители стран-членов Евросоюза не смогли достичь договоренности по введению новых санкций против России. Так, Венгрия заблокировала предложение ЕС о запрете импорта российской нефти, задерживая при этом весь пакет санкций, направленных против президента России Владимира Путина.



10 мая появилась информация, что запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в шестой пакет санкций Евросоюза против России. Для принятия решения по этому вопросу требовалась дальнейшая координация на международном уровне, в том числе согласование в рамках G7. Однако Греция, Кипр и Мальта, среди прочих, выступили против этой меры, так как опасались, что это может в одностороннем порядке поставить в невыгодное положение их судоходные компании.

Дарья Акимова