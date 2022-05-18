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Еврокомиссар Джентилони: шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован

17:15, 18.05.2022
Еврокомиссар Джентилони: шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован
Фото: pixabay.com

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза заблокировали. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, первые пять пакетов санкций оказались приняты очень быстро и единодушно, однако шестой пакет пока стоит. При этом Джентилони выразил надежду, что прогресс по достижению соглашения будет достигнут.

Фото: wikipedia.org

8 мая сообщалось, что постоянные представители стран-членов Евросоюза не смогли достичь договоренности по введению новых санкций против России. Так, Венгрия заблокировала предложение ЕС о запрете импорта российской нефти, задерживая при этом весь пакет санкций, направленных против президента России Владимира Путина.

10 мая появилась информация, что запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в шестой пакет санкций Евросоюза против России. Для принятия решения по этому вопросу требовалась дальнейшая координация на международном уровне, в том числе согласование в рамках G7. Однако Греция, Кипр и Мальта, среди прочих, выступили против этой меры, так как опасались, что это может в одностороннем порядке поставить в невыгодное положение их судоходные компании.

Дарья Акимова
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