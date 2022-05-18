VK запустит отдельное приложение для видео

До конца года VK планирует запустить платформу «VK Видео» как отдельное приложение. Об этом рассказал генеральный директор корпорации Владимир Кириенко.

— Мы здесь действительно двигаемся к модели, близкой к YouTube, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Также Кириенко поделился планами по развитию партнерства с крупными самостоятельными сервисами, которые можно использовать в социальной сети «ВКонтакте». По словам гендиректора VK, планируется и увеличение разнообразия контента.

Накануне стало известно, что «ВКонтакте» запустила отдельное мобильное приложение для общения «VK Мессенджер». Например, в нем количество участников групповых чатов может превышать тысячу человек.



Диана Жиленкова