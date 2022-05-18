VK запустит отдельное приложение для видео
До конца года VK планирует запустить платформу «VK Видео» как отдельное приложение. Об этом рассказал генеральный директор корпорации Владимир Кириенко.
— Мы здесь действительно двигаемся к модели, близкой к YouTube, — приводит его слова ТАСС.
Также Кириенко поделился планами по развитию партнерства с крупными самостоятельными сервисами, которые можно использовать в социальной сети «ВКонтакте». По словам гендиректора VK, планируется и увеличение разнообразия контента.
Накануне стало известно, что «ВКонтакте» запустила отдельное мобильное приложение для общения «VK Мессенджер». Например, в нем количество участников групповых чатов может превышать тысячу человек.
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