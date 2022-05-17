«ВКонтакте» запускает мобильное приложение VK Мессенджер

«ВКонтакте» запустила отдельное мобильное приложение для общения VK Мессенджер. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Например, количество участников групповых чатов может превышать тысячу человек. Также пользователям доступны исчезающие сообщения, возможность переводить деньги, отправлять файлы весом до 2 Гб и другое.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что в VK Мессенджере будут и те функции, которых нет в основном приложении. Среди них: возможность скрыть время последней активности и ведение переписки в фантом-чатах. В них сообщения будут исчезать спустя определенное время.

Вчера стал доступен для скачивания российский аналог приложения Google Play — NashStore. В нем доступно более одной тысячи приложений. Также в NashStore запущена регистрация в альтернативном магазине приложений для иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки.

Диана Жиленкова