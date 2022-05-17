СИБУР направил на переработку все бутылки от воды, использованные на трассе Казанского марафона

Фото: СИБУР

При поддержке СИБУРа, экологического партнера Казанского марафона — 2022, были собраны и направлены на переработку более 35 тысяч пластиковых бутылок, сообщает пресс-служба компании.

Впервые в забеге такого крупного масштаба не использовались напитки для спортсменов в неперерабатываемой упаковке. По словам директора Казанского марафона Вадима Янгирова, пластиковые бутылки легче переработать и подарить им вторую жизнь.

— Для нас важно сделать марафон экологичным, развивать культуру ответственного отношения к природе среди наших участников. Более того, мы видим своей задачей задать некие экологические стандарты при проведении массовых мероприятий, включить их в регламенты других забегов, которые проводятся по всей России, — отметил Вадим Янгиров.

При активном участии спортсменов и волонтеров все использованные в точках питания на трассе пластиковые бутылки были собраны и отправлены на переработку. На дистанции были установлены специальные баки для пластика, а если спортсмены не попадали в них на бегу, волонтеры оперативно собирали бутылки и даже использовали катер для вылова нескольких бутылок, которые сдуло ветром в реку.

Переработанный в хлопья (флексу) пластик будет использован для производства гранул Vivilen rPET на предприятии СИБУРа в Башкирии — «ПОЛИЭФ». Из этого материала можно будет сделать новые бутылки для воды.

Кроме того, для повышения осведомленности участников о возможностях вторичной переработки пластика на марафоне работала «Мастерская ресайклинга» СИБУРа. С помощью вело-шредера участники измельчали пластиковые крышки от бутылок, а потом на специальном оборудовании делали из полученной крошки брелок с символикой марафона.

Также накануне забега прошла дискуссия «Зеленая карточка: как сделать спорт экологичнее» с участием экс-капитана сборной России по футболу, руководителя проектного офиса РФС по устойчивому развитию Алексея Смертина, директора «Казанского марафона» Вадима Янгирова, менеджера направления «Экономика замкнутого цикла» СИБУРа Кирилла Шугарова, сооснователя бюро «Теперь так» Антона Ногинова и координатора «Чистых игр» в Казани Максима Антонова. Спикеры обсудили экологические инициативы в спортивной среде и ответили на вопросы гостей мероприятия.