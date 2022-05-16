В Лениногорске работникам «Водоканала» погасили долги по зарплате на 2,5 млн рублей

В Лениногорске 153 работника «Водоканала» не получили зарплату за март текущего года на общую сумму более 2,4 млн рублей. Об этом стало известно после вмешательства городской прокуратуры.

В адрес директора предприятия внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: прокуратура Татарстана

Отмечается, что в результате вмешательства надзорного ведомства долги по зарплате были погашены, также выплачена компенсация за нарушение сроков оплаты труда. Общая сумма выплат превысила 2,5 млн рублей.

Несколько дней назад сообщалось, что прокуратура Верхнеуслонского района республики проверила соблюдение трудового законодательства в ООО «Комфорт» и обнаружила, что работникам не выплатили зарплату за март 2022 года. Общий долг по оплате труда составил 3,3 млн рублей.



Диана Жиленкова