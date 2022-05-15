В Татарстане в понедельник ожидается град, дождь с грозой и сильный ветер

В Татарстане в понедельник, 16 мая, местами ожидается сильный дождь. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

Утром и днем в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер порывами до 16-21 м/с. Согласно прогнозу, локально в республике может пройти град.

В Казани днем местами также ожидаются гроза и сильный ветер порывами до 16-21 м/с.

Фото: realnoevremya.ru

До этого в Гидрометцентре Татарстана предупредили жителей республики об ухудшении погоды в субботу, 14 мая. Сегодня ожидаются грозы и сильный ветер.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится неустойчивая погода. Ожидается дождливая умеренно-теплая погода. Днем воздух прогреется до +15... +20 градусов.

Маргарита Головатенко