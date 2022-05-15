24 мая в Казани откроется выставка «Слово. Исходный код» — на ней представят каллиграфические работы

Фото: Илья Репин (архив)

24 мая в казанской галерее «Хазинэ» открывается экспозиция «Слово. Исходный код». Она посвящена художественной интерпретации каллиграфических традиций христианства и ислама средствами современного искусства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

На ней представят работы уличной и традиционной каллиграфии, инсталляции, произведения компьютерной графики, живописные и каллиграфические работы заслуженного деятеля искусств республики Владимира Попова. Открытие состоится в 16.00. Проект реализуется при поддержке Духовного управления мусульман республики и митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла.

Помимо этого, запланирован круглый стол по вопросам межкультурных проблем в визуализации текстов в современном искусстве, а также мастер-классы, вокальные и хореографические представления. После открытия экспозиции в Благовещенском соборе Казанского Кремля выступит камерный хор Музыкального училища имени Гнесиных.

В рамках Дней чеченской культуры в Татарстане 12 мая в центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «Искусство Чеченской Республики XIX—XXI веков». Она продлится до 13 июня. В экспозиции представлено более ста произведений — живопись второй половины XX — начала XXI веков, предметы декоративно-прикладного искусства XIX—XX веков и современности, национальные костюмы, предметы быта, народные музыкальные инструменты.



Дарья Акимова