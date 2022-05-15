Самым старшим участником Казанского марафона стал житель города 1937 года рождения

Самым старшим участником Казанского марафона, проходящего с 14 по 15 мая, стал житель столицы Татарстана 1937 года рождения, сообщили в мэрии города.



Марафон в столице Татарстана уже подходит к концу. Сейчас проходят финальные церемонии награждения участников и победителей забегов.

В этом году марафон объединил более 12 тысяч участников из 81 региона России. Легкоатлетам предлагалось преодолеть дистанции в 3 км, 10 км, 21,1 км, а еще в 42,2 км. Также был организован старт для параатлетов и детские забеги.

Фото: realnoevremya.ru

Стартовой точкой марафона стал Центральный стадион и манеж по адресу: ул. Ташаяк, 2а. Беговая трасса прошла через Казанский кремль, Центр семьи «Казан», мост «Миллениум», Кремлевскую дамбу и набережную.

Маргарита Головатенко