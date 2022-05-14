Монтассар Тальби — о заключительных турах сезона: «У нас впереди будет два настоящих финала»

Защитник казанского «Рубина» Монтассар Тальби рассказал об жиданиях от двух заключительных туров российской Премьер-лиги сезона. Тунисский футболист отметил, что несмотря тяжелую ситуацию, в команде стараются сохранять позитивную атмосферу, не вешать нос и усердно работать.

«Настроение очень позитивное: мы уверены в себе и должны выйти на поле с этой уверенностью в следующем матче. И тогда, надеюсь, вся наша работа даст свои плоды, — сказал Тальби.

Также защитник казанцев отметил, что последние две игры в нынешнем чемпионате будут сверхответственными.

«Мы знаем, что у нас впереди будет два настоящих финала. Мы должны быть уверены в себе и воспринять ближайшие две игры как вызов. Я думаю, что будем готовы к этому вызову, нам нужно выиграть две оставшиеся игры. Мы знаем, что эти матчи не будут простыми: все команды хотят побеждать, никто не хочет вылетать», — цитирует Тальби пресс-служба «Рубина».

За два тура до окончания чемпионата в российской Премьер-лиге «Рубин» располагается на 13 месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. Команда, финишировавшая на 13 месте будет вынуждена играть стыковые игры с командой, финишировавшей в Футбольной национальной лиге на 4 месте за право выступать в следующем сезона в РПЛ.

Эрик Добролюбов