Потребление электроэнергии в Татарстане в январе — апреле выросло на 5,8%

По итогам января — апреля 2022 года потребление электроэнергии в энергосистеме Татарстана выросло на 5,8%, до 11,4 млрд кВт·ч, в том числе в апреле — на 5,2%, до 2,6 млрд кВт·ч. Такие данные приводит филиал Системного оператора РДУ республики.

Так, электростанции за отчетный период выработали 9,6 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 4,4% больше выработки за аналогичный период 2021 года. В апреле произведено 2,1 млрд кВтч (+3,2%).

Напомним, в марте потребление электроэнергии в Татарстане увеличилось на 5,3% по сравнению с мартом 2021 года и составило 2 972,2 млн кВт·ч. Рост показателей связывается с увеличением потребления предприятий трубопроводного транспорта, предприятий по производству нефтепродуктов, а также населением и мелкомоторной нагрузкой.