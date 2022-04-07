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В Казани установят мемориальную доску заслуженному деятелю наук России Гузел Мухаметзяновой

16:44, 07.04.2022
В Казани установят мемориальную доску заслуженному деятелю наук России Гузел Мухаметзяновой
Фото: vk.com/club42646903

В Казани установят мемориальную доску заслуженному деятелю наук России, ученому, педагогу и академику Гузел Мухаметзяновой. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Доску планируют установить на фасаде здания по адресу: Исаева, 12а. Здесь Мухаметзянова работала с 1992 по 2013 год.

С предложением установить мемориальную доску «в целях увековечивания памяти» педагога выступила казанская мэрия. Надпись на доске будет сделана на русском и татарском языках.

По инициативе Мухаметзяновой в 1993 году был создан Казанский социально-юридический институт, затем реорганизованный в Академию социального образования. Она была автором больше 450 научных работ, среди которых 30 монографий, по вопросам обучения и воспитания в школе, средних специальных и высших учебных заведениях.

4 апреля стало известно, что в Казани установят мемориальную доску народному поэту Татарстана Роберту Миннуллину. Ее планируют установить на фасаде здания по адресу: Толстого, 16а. Поэт проживал в этом доме с 2000 по 2020 год.

Дарья Акимова
ОбществоОбразование Татарстан

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