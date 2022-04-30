Минстрой Татарстана: капремонт молодежных центров в республике выполнен на 26%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане капитальный ремонт шести молодежных центров завершен на 26%. Аналогичный объем работ выполнен в детских оздоровительных лагерях, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Также начаты работы на четырех объектах по программе ремонта пищеблоков. Еще на 15% выполнены задачи в рамках программы «Природоохранные мероприятия». По капремонту культурных объектов из семи учреждений работы начаты на двух объектах.

Фото: Илья Репин

Как отметил Айзатуллин, капремонт спортивных объектов завершен на 24%, зданий центров психолого-педагогической помощи — 25%, ресурсных центров — 33%, муниципальных архивов — 37%, исполнительных комитетов — 47%, подростковых клубов — 54%, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Также в текущем году в республике намерены капитально отремонтировать 760 многоквартирных жилых домов общей площадью более 4,7 млн «квадратов». Финансирование программы составляет 6,4 млрд рублей.

Диана Жиленкова