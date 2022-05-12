В столице Татарстана изменится схема движения транспорта в связи с проведением Казанского марафона

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Завтра, 13 мая, с 15.00 до полуночи в столице Татарстана временно изменятся схемы движения автобусов №6, 35, 35а, 37, 47, 74. Причиной стала подготовка к Казанскому марафону, предупреждает мэрия города.

Кроме этого, троллейбусы №7 будут курсировать по маршруту от улицы Халитова до Речного порта. А автобусы №6, 35, 37 и 47 пропустят остановки «ЦУМ» и «Дворец спорта».

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

14 мая с 14.00 до 16.45 изменятся схемы движения автобусов №6, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75 и 89. Например, автобусы №15, 29, 75 пропустят остановки «Педагогический институт», «Улица Чернышевского» и «Центральный стадион». С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте мэрии Казани.

В связи с проведением Казанского марафона жителей города ожидает массовое перекрытие дорог. Например, 14 мая с 14.00 до 16.45 будет закрыт проезд по улице Московской. Полный список — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова