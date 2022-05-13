«Татнефть» приобрела у «Таграса» еще одно нефтесервисное предприятие

ПАО «Татнефть» приобрело у татарстанского нефтесервисного холдинга «Таграс» предприятие «Таграс-Химсервис», входившее в «Таграс-Ремсервис», сообщает «Интерфакс».



Согласно выписке, «Татнефть» стала собственником ООО «Таграс-Химсервис» 12 мая. Не считая двух дочерних структур, это восьмое предприятияе, купленное «Татнефтью» у «Таграса» в период с апреля по май 2022 года. До этого сделки были заключены по семи предприятиям: ООО «КРС-Сервис», ООО «Мехсервис-НПО», ООО «НКТ-Сервис», ООО «ТМС-Логистика», ООО «УК «Татбурнефть», ООО «УК «Татспецтранспорт» и ООО «Татинтек». «Татнефть» не раскрывает цену сделки и количество купленных предприятий.



Фото: tagras-es.ru

В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайства «Татнефти» о покупке шести компаний, входящих в холдинг «Таграс». Антимонопольное ведомство посчитало, что сделки не приведут к ограничению конкуренции на рынке добычи нефти и природного газа.

Как прокомментировал сделку представитель «Татнефти», возможности «Таграса» в техническом перевооружении и высокотехнологичном развитии были ограничены в связи с внешними факторами:

— Понимая, насколько высоки возможности сервисных компаний республики, мы решили приобрести татарстанские предприятия («Таграса»). Собственный сервис позволит реализовать потенциал НК в бурении, освоении скважин, повысит эффективность геолого-технологических, проектно-инжиниринговых и других работ в области нефтедобычи и разработки нефтяных месторождений.

Маргарита Головатенко