В Казани лишь 2% соискателей категорически против собеседований в пятницу 13-го

В Казани большинство работодателей не обращает внимания на суеверия, а потому с уверенностью смогут назначить собеседования на пятницу 13-го (91%), сообщается в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного в период с 4 апреля по 11 мая этого года.



Еще 2% казанцев предпочтут воздержаться от проведения интервью в «день неприятностей», еще 3% назначит собеседование лишь с перспективными кандидатами.

Среди казанских соискателей готовы прийти на собеседование в пятницу 13-го 86%, еще 4% согласятся провести собеседование лишь с перспективным работодателем. 1% респондентов заявил об отказе от любых интервью в такой день.

Чуть больше суеверных, которые точно не согласятся проходить собеседования в пятницу 13-го, среди казанцев в возрасте до 24 лет и респондентов с месячным доходом до 30 тысяч рублей (по 2%).



Фото: pixabay.com

Согласно февральскому исследованию, жители России с доходом выше среднего уровня чувствуют себя увереннее при прохождении собеседований. При приеме на работу мужчины чувствуют себя увереннее женщин. В среднем они оценивают свой уровень уверенности при собеседовании на 4 балла из 5. Женщины оценивают уровень уверенности на 3,7 балла.

Маргарита Головатенко