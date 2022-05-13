Ростуризм: долг туроператоров за несостоявшиеся в этом году туры достиг 40 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Российские туроператоры задолжали порядка 40 миллиардов рублей из-за несостоявшихся туров в 2022 году. Такие данные привела руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, ведомство совместно с другими организациями работает над расширением авиасообщения с дружественными странами, готовыми принимать туристов из России и обеспечивать их безопасность.

— Благодаря совместной с Минтрансом работе общее количество рейсов на майские праздники составило 290 в неделю — часть из них будет летать до 15 мая с возможной пролонгацией. Это позволило туроператорам начать постепенно выполнять обязательства перед туристами, — цитирует главу Ростуризма ТАСС.

Фото: kremlin.ru

На прошлой неделе власти России выделили ведомству субсидии в размере 6 миллиардов рублей для предоставления компенсации туроператорам за вывоз туристов из-за рубежа. Затраты возместят за перемещение из иностранных государств не менее 50 тысяч туристов.

Диана Жиленкова