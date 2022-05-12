В Казани обсудят создание уже существующей парковки

Фото: скриншот сервиса «Google Maps»

В Казани пройдут общественные обсуждения на выдачу разрешения на создание парковки в центре Казани. Речь идет о земельном участке вдоль улицы Гаяза Исхаки на пересечении с Тази Гиззата. Соответствующая информация появилась в сборнике правовых актов Казани.

Фото: скриншот

Примечательно, что, по данным публичной кадастровой карты, выбранный участок уже является частью парковки — перед торговым центром «Модная Семья». К этой же парковке, если сравнивать с картами, относятся еще три земельных участка.

Сейчас в статусе выбранного участка значится «Разрешенное использование: Под организацию гостевой автостоянки и благоустройство территории, прилегающей к зданию Торгового комплекса «Модная семья».

Артем Гафаров