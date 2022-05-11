В Минобороны России сообщили, что ВСУ в Краматорске и Славянске создали укрепрайон площадью 170 кв. км

В агломерации Краматорск — Славянск подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали единый укрепрайон общей площадью более 170 кв. км, а также создали необходимые запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и медикаментов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в густонаселенных районах боевики разместили тяжелое вооружение и технику, а в домах оборудовали огневые точки. Мирных граждан под предлогом якобы обеспечения их безопасности удерживают в подвалах. На стены зданий нанесены надписи: «Внимание! Дети!», «Здесь дети! Не стрелять!».

Фото: кадр видео Минобороны России

Как отметил генерал-полковник, в общей сложности в жилых кварталах и на территориях более 10 крупных предприятий промышленности указанных городов националисты заблокировали более 90 тысяч мирных жителей, прикрываясь ими как живым щитом.

По словам Мизинцева, киевский режим для достижения преступных целей может принести в жертву тысячи жизней собственных граждан. Аналогичные методики использовали нацисты во время Великой Отечественной войны при создании «городов-крепостей», передает ТАСС.

Также сегодня в Минобороны сообщили, что боевики батальонов территориальной обороны Украины заминировали Кайдакский мост через Днепр. А на выезде из города через мост боевики батальонов территориальной обороны пропускают мирных граждан в направлении ДНР и Харьковской области только за фиксированную плату.

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Диана Жиленкова