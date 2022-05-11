Минобороны: украинские боевики планируют взорвать Кайдакский мост через Днепр для обвинения российских военных

Боевики батальонов территориальной обороны Украины заминировали Кайдакский мост через Днепр. При подходе Вооруженных сил России и формирований ДНР они планируют взорвать его, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Впоследствии, по уже отработанному сценарию, украинская сторона планирует цинично обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры, — предупредил он.

По его словам, на выезде из Днепра через мост боевики батальонов территориальной обороны пропускают мирных граждан в направлении ДНР и Харьковской области только за фиксированную плату — $200 с одного человека, передает ТАСС.

Фото: mil.ru

10 мая в Минобороны России заявили, что киевский режим провел очередную акцию по «бучинскому» сценарию. По данным ведомства, военнослужащие ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с белыми флагам на участке дороги между населенными пунктами Старый и Новый Салтов в Харьковской области.

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Диана Жиленкова