В первом квартале 2022 года промышленное производство в Татарстане выросло почти на 13%

Фото: Альберт Муклоков (архив)

В первом квартале 2022 года промышленное производство в Татарстане выросло на 12,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте Татарстанстата.

Кроме того, в марте промышленное производство по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 13,2%, по сравнению с мартом 2021 года — на 10,4%.

Самый большой рост в первом квартале продемонстрировали обрабатывающие производства — на 15,9%. Также рост производства зафиксировали в сфере добычи полезных ископаемых (на 9,5%), в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов (на 5,9%), в сфере обеспечения электроэнергией, газом, паром (на 1,6%).

В Татарстане увеличилось производство пищевых продуктов, напитков, одежды, бумаги, нефтепродуктов, химических продуктов и компьютеров. Однако понизилось производство мебели, электрического оборудования, текстильных изделий и изделий из кожи. Кроме того, за этот период республиканские предприятия увеличили отгрузку товаров на 47% — до 1,2 млрд рублей.

Фото: tatstat.gks.ru

В январе текущего года в Татарстане объем промышленного производства вырос на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Так, добыча полезных ископаемых возросла на 9%, обрабатывающие производства продемонстрировали рост на 18,2%, обеспечение электрической энергией, газом и паром поднялось на 3,7%, а в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов рост составил 9,9%.

Дарья Акимова