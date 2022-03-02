В Татарстане объем промышленного производства возрос на 14,1%

Фото: Альберт Муклаков (архив)

В январе текущего года в Татарстане объем промышленного производства вырос на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Такие данные приводит Татарстанстат.

Так, добыча полезных ископаемых возросла на 9%, обрабатывающие производства продемонстрировали рост на 18,2%, обеспечение электрической энергией, газом и паром поднялось на 3,7%, а в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов рост составил 9,9%.

Фото: tatstat.gks.ru

Недавно в Татарстанстате сообщили, что по итогам прошлого года оборот розничной торговли в республике превысил 1 трлн рублей, что на 7,8% больше, чем в 2020 году. Из них 464,8 млрд рублей приходится на пищевые продукты, в том числе напитки и табачные изделия. Еще свыше 621 млрд рублей относится к непродовольственным товарам.

Диана Жиленкова