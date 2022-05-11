Банк Казани провел в школах столицы уроки по финансовой грамотности
Специалисты Банка в доступной форме дали учителям практические советы о том, как финансово обезопасить себя и своих близких, рассказали, как функционирует банковская система. Подробно раскрыли механизмы получения дохода от сбережений и проинформировали о доступности кредитов. Не обошли вниманием самые популярные финансовые инструменты на рынке.
За один месяц специалисты Банка Казани провели 17 уроков, которые посетили 400 учителей. После каждого урока у педагогов была возможность пообщаться с экспертами Банка Казани и получить персональные квалифицированные ответы на вопросы.
Преподавателей школ больше всего интересовали финансовые прогнозы, правила безопасности цифровых сервисов, инструменты повышения личного дохода и сохранения накоплений при росте инфляции.
Столь масштабные мероприятия стали возможными благодаря поддержке исполкома Казани и Управления образования столицы.
Олег Бачурин, председатель правления ООО КБЭР «Банк Казани»:
«Мы и в дальнейшем при поддержке города хотим проводить еще больше уроков по финансовой грамотности. Хотим охватить не только преподавателей школ, но и, например, врачей, воспитателей детских садов и других работников бюджетных учреждений. Люди должны уметь правильно разбираться в банковских продуктах на рынке. Знать, что их окружает. Кому можно доверять и чего опасаться. Знать способы мошенничества, что в этом случае предпринимать и как вести себя. Ну и естественно, знать, что есть проверенные и безопасные способы сохранения своих сбережений. Банки не стоят на месте, постоянно развиваются, создавая новые, интересные, удобные и, главное, безопасные продукты для своих клиентов».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым