За сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуированы почти 9 тысяч человек

Фото: кадр видео Минобороны России

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что за последние сутки без участия киевских властей из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик и Украины в РФ эвакуированы 8 787 человек. Из них 1 106 — дети, сообщает ТАСС.

Всего с начала спецоперации в Россию вывезли 1 208 225 человек, из которых 210 224 — несовершеннолетние. По данным Минобороны РФ, через российскую границу проехал 156 651 автомобиль, из них 1 887 — за прошедшие сутки.

Мизинцев добавил, что в российских регионах продолжают работать больше 9,5 тысячи пунктов временного размещения вынужденных переселенцев. С беженцами проводят индивидуальную работу. Им помогают с поиском работы, устройством детей в детсадах и школах и т. д.

Фото: кадр видео Минобороны России

Со 2 марта Россия доставила на Украину более 18,7 тысячи тонн гуманитарной помощи. Проведено 990 гуманитарных акций, в том числе одна в Харьковской области за прошедшие сутки.

Вечером 7 мая Минобороны России заявило о завершении гуманитарной операции при участии ООН и МККК по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». За период ее проведения с 5 мая удалось спасти 51 человека, включая 11 детей.

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Дарья Акимова