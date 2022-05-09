Советник главы Крыма опроверг информацию о взрыве на Крымском мосту

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию о взрыве, который якобы произошел на Крымском мосту. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, подобные сообщения являются очередным фейком украинской пропаганды, чтобы испортить праздник жителям Крыма.

Накануне советник главы МВД Украины Виктор Андрусив выступил с новыми угрозами в отношении Крымского моста. Он заявил, что удар украинской армии по нему является вопросом времени.

Фото: ru.wikipedia.org

6 мая представитель вооруженных сил Латвии Янис Слайдиньш сообщил , что Украина якобы планирует нанести удар по Крымскому мосту. По его данным, сделать это хотят 9 мая, в День Победы.

Дарья Акимова