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ITF официально приостановила членство Федерации тенниса России

21:46, 09.05.2022
ITF официально приостановила членство Федерации тенниса России
Фото: pxhere.com

Международная федерация тенниса (ITF) официально ратифицировала документ, который приостанавливает членство в организации Федерации тенниса России, а также Белорусской теннисной федерации. Об этом сообщает RT со ссылкой на официальный сайт организации.

Согласно информации с сайта, обе страны не имеют права участвовать в международных командных соревнованиях под эгидой ITF. Однако российские и белорусские теннисисты могут участвовать в индивидуальных международных турнирах без национальных символов, флагов и гимна.

6 мая президент российской Федерации тенниса Шамиль Тарпищев рассказал, что ITF приостановила членство ФТР. По его словам, данное решение было принято общим голосованием. И это было ожидаемо.

Дарья Акимова
Спорт

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