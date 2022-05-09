ITF официально приостановила членство Федерации тенниса России

Международная федерация тенниса (ITF) официально ратифицировала документ, который приостанавливает членство в организации Федерации тенниса России, а также Белорусской теннисной федерации. Об этом сообщает RT со ссылкой на официальный сайт организации.

Согласно информации с сайта, обе страны не имеют права участвовать в международных командных соревнованиях под эгидой ITF. Однако российские и белорусские теннисисты могут участвовать в индивидуальных международных турнирах без национальных символов, флагов и гимна.

6 мая президент российской Федерации тенниса Шамиль Тарпищев рассказал, что ITF приостановила членство ФТР. По его словам, данное решение было принято общим голосованием. И это было ожидаемо.



Дарья Акимова