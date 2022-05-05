К 77-й годовщине Победы: в «Хазинэ» открылись три выставки о Великой Отечественной войне

Сегодня в казанской галерее "Хазинэ" открылись три экспозиции, объединенные военной тематикой: выставка произведений Меера Аксельрода «Немецкая оккупация», предоставленная фондом Александра Печерского, выставка «А были вместе – детство и война» детских рисунков 1941-1943 годов из собрания ГМИИ РТ, а также экспозиция «И снова май…» произведений художников, живших в военное время.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым