К 77-й годовщине Победы: в «Хазинэ» открылись три выставки о Великой Отечественной войне

20:46, 05.05.2022 53
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Сегодня в казанской галерее "Хазинэ" открылись три экспозиции, объединенные военной тематикой: выставка произведений Меера Аксельрода «Немецкая оккупация», предоставленная фондом Александра Печерского, выставка «А были вместе – детство и война» детских рисунков 1941-1943 годов из собрания ГМИИ РТ, а также экспозиция «И снова май…» произведений художников, живших в военное время.


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