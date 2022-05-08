В России выявили 5 447 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 5 447 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии инфекцию подхватили 18 227 666 жителей страны.



По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 1 308 заболевших. Всего выздоровели 17 603 398 человек, в том числе 6 682 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 118 россиян, с начала пандемии от COVID-19 в стране скончались 376 946 человек.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки проведено 168 тысяч тестов на инфекцию. Всего выполнено свыше 291,5 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.



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Диана Жиленкова