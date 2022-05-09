В 2021 году в России 80% случаев лишения прав произошло из-за вождения автомобиля в нетрезвом виде

Фото: Максим Платонов

По итогам 2021 года в России из судов получено более 359 тысяч постановлений о лишении водительских прав. Из них почти в 284 тысячах случаев (80%) зафиксировано вождение в нетрезвом виде и непрохождение медосвидетельствования на состояние опьянения.

По данным Госавтоинспекции, в прошлом году чаще всего лишали прав из-за вождения в нетрезвом виде жителей Москвы, Московской и Челябинской областей. Причем в 2020 году 80% случаев лишения прав также произошло в связи с управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В прошлом году количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения снизилось на 14,7%. Число погибших и раненых людей в этой категории происшествий сократилось на 12,3% и 15,7% соответственно, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

По данным ГИБДД Казани, 7 мая в городе произошло 105 ДТП, из них пять — с пострадавшими. В столице Татарстана задержали пять водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде.

Диана Жиленкова