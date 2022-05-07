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Войска ДНР и России взяли под контроль администрацию города Попасная

09:27, 07.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Войска ДНР и России взяли под контроль администрацию города Попасная
Фото: скриншот видео

Вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР взяли под контроль здание администрации города Попасная. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Здание городской администрации Попасной уже под контролем Народной милиции ЛНР и союзных сил. В городе больше двух месяцев идут ожесточенные бои. Врага метр за метром выбивают из мощнейшего укрепрайона, в который превращен город Попасная», — написал посол в своем Telegram-канале.

Город расположен в западной части республики, через него проходят дороги на Артемовск, Красноармейск, Лисичанск и Светлодарск.

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