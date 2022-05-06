21 отделение СБЕР ЕАПТЕКИ открылось в регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбера

На базе офисов Сбербанка в Ижевске, Казани, Нижнем Новгороде, Перми и Саранске открылось 21 отделение СБЕР ЕАПТЕКИ (16+), одной из крупнейших онлайн-аптек России. Благодаря данному сервису у жителей пяти региональных центров появилась возможность при посещении офиса банка также приобрести лекарственные препараты. Товары можно купить в отделении аптеки, заказать безрецептурные лекарства онлайн, с курьерской доставкой домой или забрать самостоятельно — для рецептурных и спиртосодержащих препаратов.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Уверен, наши клиенты уже успели оценить возможность совмещения визита в офис банка с посещением аптеки, ведь это существенная экономия времени. Помощь в области заботы о здоровье очень востребована. Я рад, что жители регионов присутствия Волго-Вятского банка могут пользоваться доставкой и покупкой лекарств в новых отделениях. СБЕР ЕАПТЕКА — это очень удобный и доступный сервис по продаже и доставке медикаментов с широким ассортиментом и высоким уровнем сервиса».

Проект по открытию аптечных пунктов на площадях отделений Сбербанка был запущен в прошлом году в нескольких регионах России.

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Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО " Сбербанк"