Строительство новых объектов по водным видам спорта в Казани заморозили на неопределенный срок

Проекты по строительству спортивных объектов в Казани, которые планировалось возвести к чемпионату мира по водным видам спорта в 2025 году, заморозили на неопределенный срок, рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.



На паузу поставлены в том числе проекты строительства Международного центра развития водных видов спорта, многофункциональной арены и Центра пляжных видов спорта, проект еще одного катка.

— Это связано с тем, что пока непонятно, останется ли у нас мероприятие в календаре. Сейчас неопределенная ситуация, чтобы реализовывать такие проекты, — прокомментировал Леонов ТАСС и отметил, что проекты «заморозили до благоприятных времен».

Фото: realnoevremya.ru

Как ранее заявлял вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, бюджетные средства, сэкономленные в результате отмены международных соревнований, полностью пойдут на строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий.

В Татарстане в 2021 году ввели 311 новых спортивных сооружений. В республике функционируют 11 505 единиц спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 70,4%. По этому показателю Татарстан выбился в лидеры не только в России — в этом он стал конкурентом для многих европейских стран.

Маргарита Головатенко