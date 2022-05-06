Офис президента Израиля заявил об извинениях Путина за слова Лаврова о Гитлере

В четверг состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина, в ходе которого обсуждались высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 1 мая в эфире итальянского телеканала Rete-4, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьера.



— Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте, — указали в заявлении.

Также указано, что премьер-министр поблагодарил Путина за поздравление по случаю 74-го Дня независимости Израиля.

Фото: wikipedia.org / Avi Ohayon

Ранее Лавров в эфире телеканала изложил позицию России касательно событий на Украине. Тогда же он прокомментировал фразу президента Украины Владимира Зеленского, утверждавшего, что в стране не может быть «нацификации», поскольку ее возглавляет еврей. Лавров отметил, что может ошибаться, но еврейская кровь была и у Гитлера. Эти слова вызвали резонанс во многих странах.

Маргарита Головатенко