Россия доставила на Украину 17,7 тысячи тонн гуманитарной помощи

Со 2 марта текущего года Россия доставила на Украину 17 737 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, также проведена 971 гуманитарная акция. Семь из них организованы сегодня в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), в Харьковской и Запорожской областях. В ходе этих акций мирные граждане получают 308,6 тонны гумпомощи, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

По данным Минобороны, за минувшие сутки без участия Киева из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины в Россию эвакуировали 15 637 человек, в том числе 2 002 ребенка. С начала спецоперации на территорию страны прибыли 1 129 955 переселенцев, из них 201 350 — дети.

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Диана Жиленкова