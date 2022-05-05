Татарстан получил 23 миллиона рублей на улучшение жилищных условий ветеранов в 2022 году — это много или мало?

Татарстан получил на 2022 год 23 миллиона рублей из федерального бюджета на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

На эти деньги будут улучшены жилищные условия шести ветеранов, в домах еще десяти проведут капитальный ремонт. Зарипова напомнила, что в 2008 году президент России Владимир Путин подписал указ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941—1945 годов».

Всего с 2008 по 2021 год в Татарстан из федерального бюджета поступило 20,14 миллиарда рублей на улучшение жилищных условий 19 132 ветеранов. Кроме того, с 2014 по 2021 год удалось отремонтировать 1 655 помещений, где проживают инвалиды и участники войны.

Фото: Максим Платонов (архив)

23 миллиона рублей — это:

$331,3 тысячи, или €316 тысяч, по курсу ЦБ на сегодня.

0,114% от суммы, полученной Татарстаном на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны с 2008-го по 2022 год включительно, — 20,163 млрд рублей.

В 1,26 раза меньше, чем направляли на улучшение жилья ветеранов в Татарстане в 2021 году — более 29 миллионов рублей.

В 1,14 раза больше суммы, выделенной Татарстану на эти цели в 2020 году, — 20,1 миллиона рублей.

В 1,8 раза меньше, чем выделили в Татарстане на улучшение жилищных условий ветеранов в 2018 году — 42,67 миллиона.

В 19 раз меньше, чем получил Татарстан в 2016 году на строительство жилья для ветеранов Великой Отечественной войны — 437 миллионов рублей.

В 1,4 раза больше суммы, потраченной управляющими компаниями и благотворителями на ремонт квартир казанских ветеранов за десять лет, с 2010 по 2020 год, — 16 миллионов рублей.

В 14,3 раза больше размера субсидии, на которую может рассчитывать ветеран в Москве, не имеющий жилья или если оно не соответствует нормам обеспеченности, — 1,6 миллиона рублей.

В 1,46 раза больше, чем направили на обеспечение жильем 11 ветеранов в соседней с Татарстаном Чувашии в 2020 году — 15,7 миллиона рублей.

В 9,2 раза больше, чем получила в 2020 году на аналогичные цели Марий Эл — 2,5 миллиона рублей.

В 1,55 раза больше, чем получила на приобретение жилья ветеранам Великой Отечественной войны и членам семей погибших участников Башкирия в 2020 году — 14,8 миллиона рублей.

Дарья Акимова