В феврале этого года в Казани зарегистрировали более 1,5 тысячи сделок на земельные участки

По итогам февраля 2022 года в столице Татарстана было зарегистрировано свыше 1,5 тысячи сделок на земельные участки, что на 67% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные приводит Управление Росреестра по РТ.

В целом по республике в феврале этого года было зарегистрировано более 8 тысяч договоров купли-продажи на земельные участки. По сравнению с январем спрос на жилые индивидуальные дома возрос на 16%, по отношению к 2021 году — на 4,5%.

Фото: realnoevremya.ru

Уточняется, что в прошлом месяце жители Казани приобретали квартиры на 44% чаще, чем в январе (4,6 тысячи против 3,2 тысячи). Спрос на недвижимость был зафиксирован как на вторичном, так и первичном рынках.



По данным Управления Росреестра по РТ, в январе этого года в республике был зафиксирован резкий рост ипотек на жилые дома. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 36%.



Диана Жиленкова