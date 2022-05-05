Глава департамента ЦБ: более 58% выявленных финпирамид за первый квартал связаны с криптовалютами

Более 58% финансовых пирамид, выявленных в первом квартале 2022 года, связаны с криптовалютами, рассказал директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.



По его словам, финансовые пирамиды используют актуальную информационную повестку. Так, на фоне финансовых неопределенностей стали популярны призывы «спасти» денежные средства в зарубежных юрисдикциях — инвестировать в иностранные проекты и ценные бумаги. В нынешних реалиях акцент делается на санкционной тематике — подчеркивается, что речь идет о проектах или счетах в государствах, не присоединившихся к санкциям.

Теперь связанные с международными расчетами ограничения стали модной темой, и это убеждает человека перевести деньги на личный счет посредника-физлица по номеру телефона. Стали популярнее схемы, основанные на криптовалютных переводах или вложениях в якобы цифровые инструменты, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

В конце апреля в Генпрокуратуре предложили включить цифровые валюты в уголовное законодательство, чтобы расследовать дела об их хищении и иметь возможности для их ареста. В том же месяце в Госдуму внесли законопроект «О майнинге в Российской Федерации». Он регулирует процессы, связанные с добычей криптовалюты. Авторы законопроекта предлагают создать реестр российских майнеров и обязать участников добычи криптовалюты регистрироваться в нем.

В январе Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалют и их майнинг на территории страны. Минфин России разработал концепцию регулирования рынка криптовалют. Директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков тогда заявлял, что нужно не запрещать использование криптовалют, а регулировать эту сферу.

После этого президент России Владимир Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по этому вопросу. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту регулирования криптовалют, которая предполагает их регулирование, а не запрет.

Маргарита Головатенко