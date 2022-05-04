Госдеп: США поддерживают усилия по эвакуации мирных жителей с «Азовстали» в Мариуполе

Фото: скриншот видео

США положительно оценивают любые усилия по эвакуации мирных жителей в безопасные зоны. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента страны Нед Прайс.

— Каждый раз, когда люди могут воспользоваться гуманитарным коридором, гуманитарной паузой, это хорошая вещь, — приводит его слова ТАСС.

Так Прайс ответил на вопрос, видит ли Вашингтон положительный сигнал в том, что Россия готова вновь организовать гуманитарный коридор для эвакуации людей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Он отметил, что США «хотели бы видеть» организацию гумкоридора на продолжительный период времени.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Как сообщили сегодня в Минобороны России, с 8:00 до 18:00 мск 5, 6 и 7 мая откроется гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». По данным ведомства, Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики (ДНР) в одностороннем порядке будут прекращать любые боевые действия на этот период.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий спецоперации России на Украине. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова